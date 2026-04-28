Mash: Мертвого кита дважды выбросило на туристический пляж в Приморье

На берег в туристическом районе Приморья дважды выбросило тушу мертвого горбатого кита. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в Telegram-канале Amur Mash.
Местные обнаружили животное в районе мыса Козий в Ливадии. Очевидцы утверждают, что тушу прибило к одному и тому же берегу уже во второй раз.
Две недели назад кита уже замечали рядом с Находкой в бухте Мусатова. Ученые смогли определить, что животное погибло примерно три месяца назад.
Тогда специалистам пришлось отбуксировать тушу в море — при разложении тело кита раздувается и взрывается. Несмотря на это, мертвое животное снова вернулось к берегу, уточнили в публикации.
До этого более сотни погибших дельфинов обнаружили на побережье Краснодарского края. 132 мертвых особей нашли на побережье от Тамани до Сириуса. 82 из них умерли в начале апреля.
6 марта стало известно, что 55 китов выбросились на берег Шотландии — причиной стали слишком тяжелые роды самки. Несколько десятков китов на пляже Трейг-Мор обнаружил местный житель.