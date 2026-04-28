Кассация подтвердила приговор осужденному за фейки об СВО юристу Нурушеву

Судом установлено, что в 2024 году юрист разместил на своей странице во «ВКонтакте» пост с ложной и порочащей информацией о действиях российской армии в зоне проведения специальной военной операции. В нем Нурушев писал о том, что ВС РФ якобы нанесло удар по мирному населению Харькова. Пост опровергался официальными комментариями представителей Общественной палаты и координационного органа по новым субъектам РФ, размещённым в средствах массовой информации.