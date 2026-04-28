6 лет «строгача» назначил суд волгоградцу за комментарий в «ВК»

В 2024 году мужчина разместил на своей странице в «ВК» пост с ложной информацией, которая порочит действия российской армии в зоне СВО.

Волгоградец Руслан Нурушев не сумел оспорить приговор Тракторозаводского суда в кассационной инстанции. Его оставили в колонии строгого режима на шесть лет. На три года он лишен права администрировать сайты.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции установил, что в 2024 году мужчина разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост с ложной информацией, которая порочит действия российской армии в зоне СВО. Суд первой инстанции признал его виновным и назначил наказание. Апелляция это решение поддержала.

«Уголовная коллегия кассационного суда не нашла оснований для отмены судебных актов или смягчения наказания осуждённому. И оставила приговор и апелляционное определение без изменений», — сообщает представитель 4 КСОЮ Элеонора Зайкина.

