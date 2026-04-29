Жителям села Боготольского округа пришлось покинуть дома из-за подтопления

В селе Тюхтет Боготольского округа подтопило три дома и 20 приусадебных участков. Жителям пришлось разместиться в пункте временного размещения и у родственников, пояснили в КГКУ «Спасатель».
Добавим, что подтопление произошло из-за интенсивного таяния снега и подъёма воды в реке Тюхтетка.
Стоит отметить, что на реках южных и центральных округов Красноярского края продолжается формирование волны весеннего половодья. Местами наблюдается затопление приусадебных участков, огородов, перелив дорог. Ситуация находится под контролем краевых и местных органов власти.