Жителям села Боготольского округа пришлось покинуть дома из-за подтопления

Ситуация находится под контролем краевых и местных органов власти.

Источник: Krasnoyarskmedia

В селе Тюхтет Боготольского округа подтопило три дома и 20 приусадебных участков. Жителям пришлось разместиться в пункте временного размещения и у родственников, пояснили в КГКУ «Спасатель».

Добавим, что подтопление произошло из-за интенсивного таяния снега и подъёма воды в реке Тюхтетка.

Стоит отметить, что на реках южных и центральных округов Красноярского края продолжается формирование волны весеннего половодья. Местами наблюдается затопление приусадебных участков, огородов, перелив дорог. Ситуация находится под контролем краевых и местных органов власти.