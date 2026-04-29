В Ростовской области расчёты ПВО сбили БПЛА в четырёх районах

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в четырёх районах Ростовской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в 4 районах: Боковском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал губернатор.

Ночью в Воронежской области звучали сирены воздушной тревоги. Вечером 29 апреля губернатор предупредил жителей о непосредственной угрозе удара БПЛА. Силы ПВО и средства РЭБ отработали над девятью районами. Были обнаружены, уничтожены и подавлены 10 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше