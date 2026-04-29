Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 98 украинских дронов

Силы ПВО за ночь сбили 98 украинских беспилотников над регионами России. Об этом в среду, 29 апреля, сообщили в Минобороны РФ.

— В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 28 апреля до 07:00 мск 29 апреля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Отмечается, что дроны были уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской и Саратовской областей, а также Республики Крым, передает Telegram-канал МО РФ.

28 апреля ВСУ нанесли удар с помощью двух управляемых авиационных бомб по селу Доброе в Белгородской области, в результате которого пострадали два человека.

В тот же день украинская армия атаковала беспилотниками несколько округов Белгородской области, погибли три мирных жителя. Также три человека пострадали — среди них есть подросток 16-ти лет.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше