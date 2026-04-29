Сотрудника военкомата в Петербурге взяли под стражу за торговлю военными билетами

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу сотрудника военного комиссариата Власа Рулько, обвиняемого в получении восьми взяток и даче взятки должностному лицу. По версии следствия, фигурант вместе с сообщниками организовал схему незаконного освобождения призывников от срочной службы. Взятки составляли от 150 до 325 тыс. рублей за военный билет. Арест продлится до 26 июня 2026 года.

Источник: Коммерсантъ

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, Влас Рулько действовал совместно с экс-сотрудником военкомата Приозерска и депутатом городского поселения Михаилом Зеленцовым. Следствие полагает, что сотрудник военкомата Приморского района предложил продавать военные билеты через знакомого Зеленцова, который вносил ложные сведения о состоянии здоровья призывников в протоколы комиссий. В дальнейшем Зеленцов привлек к схеме еще одного фигуранта, а тот подключил Рулько.

В период с января 2020 года по декабрь 2022 года сообщники получили взятки от восьми молодых людей, взамен выдавая им военные билеты с отметкой об освобождении от службы по состоянию здоровья.

Власа Рулько задержали 27 апреля 2026 года, в тот же день предъявили обвинение. Свою вину он не признал и просил суд избрать ему домашний арест, однако суд удовлетворил ходатайство следствия. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются иные эпизоды и возможные соучастники.