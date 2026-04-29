Пропавшая при атаке ВСУ в Туапсе девочка найдена погибшей

В Краснодарском крае завершены поиски 11-летней девочки, пропавшей в Темрюкском районе. Об этом в среду, 29 апреля, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

По данным волонтеров, ребенок исчез 24 апреля, а 28 апреля его нашли погибшим.

Отмечается, что поиски велись круглосуточно в течение четырех суток с участием около 700 человек, включая добровольцев и специалистов, передает ТАСС.

16 апреля в Туапсинском округе Краснодарского края ввели режим ЧС: обломки дронов повредили 24 частных и шесть многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу.

17 апреля стало известно, что спасатели не нашли под завалами здания в Туапсе тело девушки. При этом еще на тот момент она уже числилась погибшей.