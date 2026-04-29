Пропавшая при атаке ВСУ в Туапсе девочка найдена погибшей

В Краснодарском крае завершены поиски 11-летней девочки, пропавшей в Темрюкском районе. Об этом в среду, 29 апреля, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
По данным волонтеров, ребенок исчез 24 апреля, а 28 апреля его нашли погибшим.
Отмечается, что поиски велись круглосуточно в течение четырех суток с участием около 700 человек, включая добровольцев и специалистов, передает ТАСС.
