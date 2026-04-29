Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае из-за паводков закрыли еще восемь дорог

Сейчас подрядчиком ведется наблюдение за уровнем воды, установлены сигнальные столбики и дорожные знаки.

Источник: Комсомольская правда

29 апреля в Красноярском крае из-за паводков закрыли движение еще на восьми трассах Боготольского, Богучанского, Емельяновского, Козульского, Манского, Уярского и Мотыгинского округов. Как сообщили в КрУДоре, из-за активного таяния снега под водой оказались:

— пятый километр подъезда к Глушково;

— первый километр Юрьевка — Лебедевка;

— 31 километр Большой Унгут — Малый Унгут — Жержул;

— второй километр подъезда к садовым обществам «Вишенка», «Мостовик» ж. -д. ст. Сорокино;

— третий километр Тюхтет — Покровка;

— первый километр Манзя — Каменка;

— пятый километр Орджоникидзе — Каменка;

— третий километр подъезда к садовым обществам «Ветеран-4», «Верба», «Геркон» ж. -д. пл. Колягино, Пугачево.

Специалисты следят за уровнем воды, на трассах установили сигнальные столбики и дорожные знаки. Участки приведут после завершения паводков.

Ранее мы писали, что оперативные службы Красноярского края переходят на усиленную работу в майские праздники. На севере региона начали подготовку к весеннему половодью, а на юге — к росту пожарной угрозы.