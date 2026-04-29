В Красноярском крае из-за паводков закрыли еще восемь дорог

29 апреля в Красноярском крае из-за паводков закрыли движение еще на восьми трассах Боготольского, Богучанского, Емельяновского, Козульского, Манского, Уярского и Мотыгинского округов. Как сообщили в КрУДоре, из-за активного таяния снега под водой оказались:
— пятый километр подъезда к Глушково;
— первый километр Юрьевка — Лебедевка;
— 31 километр Большой Унгут — Малый Унгут — Жержул;
— второй километр подъезда к садовым обществам «Вишенка», «Мостовик» ж. -д. ст. Сорокино;
— третий километр Тюхтет — Покровка;
— первый километр Манзя — Каменка;
— пятый километр Орджоникидзе — Каменка;
— третий километр подъезда к садовым обществам «Ветеран-4», «Верба», «Геркон» ж. -д. пл. Колягино, Пугачево.
Специалисты следят за уровнем воды, на трассах установили сигнальные столбики и дорожные знаки. Участки приведут после завершения паводков.
Специалисты следят за уровнем воды, на трассах установили сигнальные столбики и дорожные знаки. Участки приведут после завершения паводков.