ФСБ предотвратила серию терактов в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. ФСБ задержала гражданина России, который готовил в Крыму теракты на объектах газо- и электроснабжения, а также в отношении высокопоставленного руководителя одной из правоохранительных структур региона. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин России, 1977 года рождения, планировавший совершить террористические акты на территории Республики Крым с использованием самодельных взрывных устройств в интересах спецслужб Украины», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, крымчанин был завербован украинскими спецслужбами в 2025 году через Telegram. По заданию куратора он снимал на фото и видео воинские части, средства ПВО, склады с горюче-смазочными материалами и объекты критической инфраструктуры в Крыму. Их координаты направлял противнику.

«В дальнейшем он должен был совершить диверсионно-террористические акты на объектах газо- и электроснабжения региона, а также в отношении высокопоставленного руководителя одной из правоохранительных структур региона», — сказано в сообщении.

По данным силовиков, мужчина получил от куратора взрывчатку, узнал адрес проживания объекта покушения и определил способ камуфлирования СВУ. После выполнения задания он должен был покинуть территорию России, однако был задержан.

У фигуранта изъяли готовое к применению радиоуправляемое взрывное устройство электронного типа осколочно-фугасного действия массой два килограмма, взрывчатые вещества и устройства иностранного производства для сборки еще двух бомб.

Уголовное дело открыто по статьям о приготовлении к теракту и незаконном приобретении и хранении взрывчатки. Мужчина арестован.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше