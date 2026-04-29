Девушка зарезала своего парня из-за ужина дома вместо похода в бар

Микаэле Клот предъявили обвинение в умышленном убийстве.

Источник: Аргументы и факты

В американском штате Висконсин 27-летняя Микаэла Клот зарезала своего парня во время ссоры из-за того, что тот решил поужинать дома вместо того, чтобы повести ее в бар, пишет New York Post.

Она сообщила следователям, что ударила 25-летнего Лукаса Роша ножом в грудь из-за того, что он отказался отправиться с ней в бар. Вместо этого он принес домой куриные голени и приправы и собирался приготовить ужин. Клот также призналась, что напала на парня снова, когда ему попытались провести сердечно-легочную реанимацию.

По данным правоохранителей, девушка нанесла парню смертельный удар ножом, пострадавшего доставили в больницу, однако спасти не смогли.

Девушка сказала, что не против отправиться за свои действия в тюрьму. Во время задержания она заявила, что ей следовало было просто отправиться в бар одной.

Девушке предъявили обвинение в умышленном убийстве первой степени, ей грозит пожизненное заключение. Клот отпустили под залог в $2 млн.

Ранее сообщалось, что братьев из Сирии, 23-летнего Мохамеда и 25-летнего Муханада Аль Наджар, судят за убийство сестры, 18-летней Райан.

