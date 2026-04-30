В Минске маршрутка с пассажирами столкнулась с погрузчиком

ГАИ Минска сообщила о столкновении погрузчика и маршрутки с пассажирами.

Источник: Комсомольская правда

В Минске 30 апреля столкнулись маршрутное такси и погрузчик. Подробности рассказали в управлении ГАИ Минского горисполкома.

Авария произошла на улице Лидской вблизи дома № 16. Установлено, что столкнулись погрузчик LGCE, за рулем которого находился 33-летний водитель, и маршрутное такси Mercedes. Причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции.

В аварии пострадал 34-летний пассажир маршрутки, его доставили в больницу для обследования.

Проводится проверка.

Тем временем в Беларуси прокуратура нашла рельсы без крепежа на железной дороге.