Обвиняемый в попытке убийства Трампа пробежал мимо шести полицейских

Обвиняемый в покушении на убийство Трампа пробежал с дробовиком через КПП.

Источник: © РИА Новости

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая — РИА Новости. Обвиняемый в покушении на убийство президента США Дональда Трампа Коул Аллен пробежал с дробовиком через КПП, на котором дежурили как минимум шесть силовиков, выстрелить успел лишь один, остальные были заняты разговорами и разбором металлодетектора, следует из соответствующего видео.

Кадры опубликовала в соцсети Х генпрокурор округа Колумбия Жанин Пирро.

На обнародованном видео видно, как злоумышленник, Коул Аллен, выбежал из двери одного из помещений отеля и, держа в руках дробовик, устремился в сторону правоохранителей. В это время на импровизированном КПП находились как минимум шесть силовиков — возможно, больше, так как некоторые могли не попасть в кадр.

Двое сотрудников секретной службы разбирали конструкцию металлодектора. Трое — переговаривались. Еще один силовик в штатском (также был вооружен) смотрел в противоположную от Аллена сторону, когда тот устремился на правоохранителей.

Среагировать успел лишь один из группы «переговорщиков» — он несколько раз выстрелил по злоумышленнику с нескольких метров. Но не попал ни разу — по заверению властей, Аллен не получил огнестрельных ранений.

При этом за несколько секунд до того, как Аллен выбежал из двери с оружием, рядом находились полицейский-кинолог с собакой, которая до этого обнюхивала помещение.

