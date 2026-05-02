Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом в субботу, 2 мая, сообщил глава города Сергей Собянин.

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — добавил мэр столицы в мессенджере МАКС.

Днем ранее дрон украинской армии ударил по вышке цифрового телерадиовещания в Рыльском районе Курской области. Из-за этого некоторые жители региона остались без телевещания.

Кроме того, 1 мая нефтяной морской терминал в Туапсе загорелся после удара украинских БПЛА в четвертый раз за две недели. Ликвидацией возгорания занимались 143 человека и 25 единиц техники.

