Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростки выстрелили в 14-летнего школьника из сигнального пистолета в ТЦ Петербурга

Полиция задержала двух парней 14 и 18 лет.

Источник: пресс-служба Росгвардии Петербурга и Ленобласти

В Центральном районе Санкт-Петербурга у торгово-развлекательного центра рядом с площадью Восстания произошел конфликт с участием подростков, который закончился нападением на несовершеннолетнего и стрельбой. Инцидент произошел 1 мая около 18:25 на Лиговском проспекте, сообщает пресс-служба полиции.

По данным правоохранительных органов, между подростками случилась ссора. Во время словесного конфликта один из участников достал газовый баллончик и распылил его в оппонента, затем он выстрелил в школьника из устройства, похожего на сигнальный пистолет.

Пострадавшему 14-летнему подростку потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали в больницу.

— Сотрудники Росгвардии задержали двоих граждан и доставили их в отдел полиции, — сообщили в пресс-службе ведомстве.

Задержанным подросткам по 14 и 18 лет. Пистолет также изъяли и отправили на экспертизу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.