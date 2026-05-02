Подростки выстрелили в 14-летнего школьника из сигнального пистолета в ТЦ Петербурга

В Центральном районе Санкт-Петербурга у торгово-развлекательного центра рядом с площадью Восстания произошел конфликт с участием подростков, который закончился нападением на несовершеннолетнего и стрельбой. Инцидент произошел 1 мая около 18:25 на Лиговском проспекте, сообщает пресс-служба полиции.
По данным правоохранительных органов, между подростками случилась ссора. Во время словесного конфликта один из участников достал газовый баллончик и распылил его в оппонента, затем он выстрелил в школьника из устройства, похожего на сигнальный пистолет.
Пострадавшему 14-летнему подростку потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали в больницу.
— Сотрудники Росгвардии задержали двоих граждан и доставили их в отдел полиции, — сообщили в пресс-службе ведомстве.
Задержанным подросткам по 14 и 18 лет. Пистолет также изъяли и отправили на экспертизу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.