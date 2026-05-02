Чип для животных нашли в самсе в Алматы

Особенная самса, которую хотели попробовать (и всё же попробовали) пользователи соцсетей, оказалась ещё и с сюрпризом. Правда — не совсем приятным. Подробнее — в материале El.kz.

Источник: EL.kz

Неожиданная находка

В соцсетях опубликован ряд фото, на которых заметно, что на столе лежит раскрытая самса, а на ладони у клиента — небольшой пластиковый предмет.

Действительно ли это чип для животных — неизвестно, но в комментариях пользователи утверждают, что найденный предмет реально является гаджетом для чипирования. Он содержит в себе данные о животном и его владельце.

Неожиданные выводы

В комментариях пользователи также советуют отсканировать номер чипа — нужно ведь понять, какое животное являлось его носителем. Кое-кто из пользователей упоминает программу ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат), вероятно намекая на то, что мясо может быть собачьим.