Чип для животных нашли в самсе в Алматы

Неожиданная находка
В соцсетях опубликован ряд фото, на которых заметно, что на столе лежит раскрытая самса, а на ладони у клиента — небольшой пластиковый предмет.
Действительно ли это чип для животных — неизвестно, но в комментариях пользователи утверждают, что найденный предмет реально является гаджетом для чипирования. Он содержит в себе данные о животном и его владельце.
Неожиданные выводы
В комментариях пользователи также советуют отсканировать номер чипа — нужно ведь понять, какое животное являлось его носителем. Кое-кто из пользователей упоминает программу ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат), вероятно намекая на то, что мясо может быть собачьим.