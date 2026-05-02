Суд отправил под домашний арест замглавы ВЭБ.РФ Артёма Довлатова

Ранее суд конфисковал имущество бывшего замначальника УМВД по Брянску Юрия Соколова, осуждённого за взятку. У него и его родных изъяли две иномарки (Toyota Camry и Lexus) и дом, купленные на деньги с неподтверждённым происхождением. Решение суда пока не вступило в законную силу.