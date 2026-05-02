Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд отправил под домашний арест замглавы ВЭБ.РФ Артёма Довлатова

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения заместителю председателя ВЭБ.РФ Артёму Довлатову в виде домашнего ареста. Фигуранта обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается в электронной базе судов общей юрисдикции.

Источник: Life.ru

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Довлатова А. С. по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — отмечается в материалах дела.

Ранее суд конфисковал имущество бывшего замначальника УМВД по Брянску Юрия Соколова, осуждённого за взятку. У него и его родных изъяли две иномарки (Toyota Camry и Lexus) и дом, купленные на деньги с неподтверждённым происхождением. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.