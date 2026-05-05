Два человека пострадали в результате стрельбы рядом с Белым домом

Стрельба рядом с резиденцией американского президента привела к ранению двух человек. События развернулись на Национальном молле в Вашингтоне. Детали озвучил на брифинге заместитель главы Секретной службы США Мэттью Куинн.

В 15:30 по местному времени (22:30 мск) агенты в гражданском заметили у прохожего огнестрельное оружие. Дистанция до Белого дома составляла около пяти минут ходьбы. При попытке заговорить с ним злоумышленник побежал и выстрелил в сторону стражей порядка. Те открыли ответную стрельбу. Нападавший получил ранение, врачи доставили его в больницу. Куинн не раскрыл сведений о его состоянии.

Также чиновник сообщил о пострадавшем несовершеннолетнем, который оказался на месте происшествия. Его жизни ничего не угрожает, медики проводят обследование. Куинн добавил, что незадолго до стрельбы по этому же маршруту проследовал кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Напомним, инцидент произошёл во время выступления президента США Дональда Трампа, посвящённого встрече с лидерами малого бизнеса. Выстрелы раздались в паре кварталов от Белого дома. После этого Секретная служба и охрана президента приняли решение перенести его выступление в зал для пресс-конференций. Всех находившихся на мероприятии журналистов также перевели в это помещение, чтобы обеспечить их безопасность.

