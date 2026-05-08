В Петербурге мошенники оформляли кредиты на экс-владельцев сим-карт

Троих фигурантов уголовного дела уже отдали под суд.

Источник: Telegram-канал ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге троих молодых людей отдали под суд за мошенничество. Они оформляли кредиты на бывших владельцев сим-карт, сообщает полиция.

По данным следствия, участниками группировки были 23-летний местный житель, а также 21-летний иркутянин и 21-летняя уроженка Ивановской области. Они приобрели базу телефонных номеров и путём восстановления доступа по SMS получили контроль над привязанными к номерам банковскими аккаунтами. А затем через личный кабинет онлайн-банка переводили имеющиеся средства на свои счета и оформляли на имя реального владельца аккаунта займы и кредиты.

С апреля по июль 2024 года члены группы взломали 25 личных кабинетов онлайн-банков и похитили у граждан более двух миллионов рублей. В октябре 2024 года троица была задержана.

В ходе следствия подельники возместили пострадавшим 190 тысяч рублей. Организатор группы находится под подпиской о невыезде, а остальные — под домашним арестом. Уголовное дело направлено в Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга.