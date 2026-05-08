Рабочего пилорамы в Ковернинском округе сдавило бревнами

Работник частной пилорамы, расположенной около деревни Овечкино Ковернинского муниципального округа, пострадал на рабочем месте, сообщает пресс-служба областной Гострудинспекции.
Несчастный случай произошел поздно вечером 23 апреля. Бревно покатилось на 59-летнего мужчину и прижало его к другим бревнам. Пострадавший обратился за помощью в медицинское учреждение, где у него диагностировали тупую травму живота с повреждением внутренних органов. Данные травмы относятся к категории тяжелых.
«В силу действующего трудового законодательства Российской Федерации, Гострудинспекцией инициировано расследование несчастного случая на производстве, с целью установления всех обстоятельств и причин, предшествующих ему», — сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.
Напомним, что автомобиль сбил двух монтеров пути на улице Бекетова.