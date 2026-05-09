Капитаны омского теплохода нанесли Енисею ущерб в 1,5 млрд рублей

Капитан буксирного теплохода, принадлежащего ПАО «Обь‑Иртышское речное пароходство», и его старший помощник обвиняются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).
Инцидент произошёл в июне 2025 года на реке Енисей в Казачинском районе Красноярского края. По версии следствия, экипаж не обеспечил соблюдение требований безопасности плавания. Из‑заэтого теплоход вместе с буксируемым составом вышел за кромку судового хода, навалился на каменистый грунт и частично затонул.
Катастрофа привела к серьёзным последствиям. В акваторию Енисея попал дизель, а общий ущерб оценили в более чем 1,5 млрд рублей.
Как сообщили в Красноярской транспортной прокуратуре, обвинительное заключение по делу ужеутверждено. Материалы направят в Казачинский районный суд Красноярского края, где пройдёт судебное разбирательство.
