Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капитаны омского теплохода нанесли Енисею ущерб в 1,5 млрд рублей

Красноярская транспортная прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении двух жителей Омска.

Источник: Западно - Сибирская транспортная прокуратура

Капитан буксирного теплохода, принадлежащего ПАО «Обь‑Иртышское речное пароходство», и его старший помощник обвиняются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Инцидент произошёл в июне 2025 года на реке Енисей в Казачинском районе Красноярского края. По версии следствия, экипаж не обеспечил соблюдение требований безопасности плавания. Из‑заэтого теплоход вместе с буксируемым составом вышел за кромку судового хода, навалился на каменистый грунт и частично затонул.

Катастрофа привела к серьёзным последствиям. В акваторию Енисея попал дизель, а общий ущерб оценили в более чем 1,5 млрд рублей.

Как сообщили в Красноярской транспортной прокуратуре, обвинительное заключение по делу ужеутверждено. Материалы направят в Казачинский районный суд Красноярского края, где пройдёт судебное разбирательство.

Ранее мы писали о том, что суд обязал омское предприятие водного транспорта выплатить бывшему работнику 200 тысяч рублей компенсации морального вреда.