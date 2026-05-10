Умерла героиня фильмов Бетти Бродерик, застрелившая экс-супруга в постели

Муж Дэниел Бродерик развёлся с Бетти в 1985 году. Причиной развода стал роман с другой женщиной. Дэниел выиграл опеку над детьми. Бетти получила право только на свидания. В 1989 году Бетти пробралась в спальню бывшего мужа и застрелила его с новой женой в постели из пятизарядного револьвера. В 1991 году суд признал Бетти виновной в убийстве второй степени. Женщину приговорили к двум срокам от 15 лет до пожизненного заключения.