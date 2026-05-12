Менеджер супермаркета задержал серийного вора шампанского и лишился работы

Вскоре его вызвали в зал, так как там объявился агрессивный мужчина, который ранее уже крал из магазина шампанское. Вор попытался сделать это снова. Макартур вывел его из магазина, но потом увидел в кустах рядом с дверью сумку, набитую ворованными продуктами. Преступник стал вести себя агрессивно и кидаться бутылками в сотрудников супермаркета. В итоге Макартур вместе с одним из покупателей скрутил дебошира и передал его полиции. Однако в марте руководство Sainsbury’s уволило менеджера за «грубое нарушение трудовой дисциплины».