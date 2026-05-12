Пухов: При детонации дрона на детской площадке в Энергодаре никто не пострадал

При детонации беспилотника ВСУ на детской площадке в Энергодаре никто не пострадал. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.
По его словам, детей на месте взрыва украинского дрона не было.
Ранее глава Энергодара сообщил, что обе АЗС на выезде из города подверглись атакам украинских боевиков. Пухов отметил, что ВСУ произвели удары БПЛА по обеим АЗС на выезде из города. Произошло возгорание автомобиля, загорелась колонка. Выезд через КПП перекрыт, уточнил он.
Как заявил мэр Энергодара, высокая угроза атак дронов продолжает сохраняться.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше