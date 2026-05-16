В Японии 20 человек умерли после приема препарата от васкулита

Японская фармацевтическая компания Kissei Pharmaceutical заявила о 20 зарегистрированных летальных исходах среди пациентов, принимавших препарат Tavneos, предназначенный для лечения васкулита и реализуемый на внутреннем рынке.

Источник: Freepik

В компании отметили, что причинно-следственная связь между приемом лекарства и смертью установлена не во всех случаях. В связи с выявленными случаями тяжелого поражения печени Kissei Pharmaceutical призвала медицинские учреждения прекратить назначение препарата новым пациентам. Также уточняется, что компания проводит консультации с Министерством здравоохранения Японии по сложившейся ситуации.

Согласно данным Kissei Pharmaceutical, с момента выхода Tavneos на рынок в 2022 году препарат получили около 8,5 тыс. пациентов в Японии. Тем, кто уже проходит лечение, рекомендовано подробно разъяснить риски поражения печени и рассмотреть альтернативные схемы терапии. При этом поражение печени изначально было включено в перечень серьезных побочных эффектов.

Препарат разработан американской компанией ChemoCentryx, являющейся дочерней структурой Amgen. 27 апреля Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США объявило о намерении отозвать регистрацию Tavneos на американском рынке. Причиной названы выявленные недостоверные сведения в регистрационном досье, а также возникшие сомнения в эффективности препарата.

