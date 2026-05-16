Житель Урала, пропавший полгода назад, продавал часть бизнеса

В среду в ведомстве агентству рассказали, что заявление о пропаже бизнесмена подала его мать, она и сожительница пропавшего были опрошены.
«По словам сожительницы, Станислав с мая 2025 года начал продавать часть своего бизнеса. Также у Станислава имеются кредитные обязательства, по которым возбуждены исполнительные производства», — отметили в полиции.
Там уточнили, что заявление о пропаже было подано еще 1 февраля.
«Ильин проверен по информационно-справочным учетам, устанавливаются и проверяются возможные места нахождения пропавшего», — добавили в пресс-службе.
По информации «Комсомольской правды», 33-летний бизнесмен Станислав Ильин пропал ночью 17 ноября 2025 года. Утверждалось, что после исчезновения мужчины была обнаружена записка, где он просил не переживать за него и обещал вернуться к новогодним праздникам, однако больше на связь не выходил.