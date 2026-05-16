Житель Урала, пропавший полгода назад, продавал часть бизнеса

По информации «Комсомольской правды», 33-летний бизнесмен Станислав Ильин пропал ночью 17 ноября 2025 года. Утверждалось, что после исчезновения мужчины была обнаружена записка, где он просил не переживать за него и обещал вернуться к новогодним праздникам, однако больше на связь не выходил.