Житель Урала, пропавший полгода назад, продавал часть бизнеса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Мужчина, пропавший полгода назад в коттеджном поселке Рассоха Свердловской области, с мая 2025 года начал продавать часть своего бизнеса, сообщили РИА Новости в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Заречный».

Источник: РИА Новости

В среду в ведомстве агентству рассказали, что заявление о пропаже бизнесмена подала его мать, она и сожительница пропавшего были опрошены.

«По словам сожительницы, Станислав с мая 2025 года начал продавать часть своего бизнеса. Также у Станислава имеются кредитные обязательства, по которым возбуждены исполнительные производства», — отметили в полиции.

Там уточнили, что заявление о пропаже было подано еще 1 февраля.

«Ильин проверен по информационно-справочным учетам, устанавливаются и проверяются возможные места нахождения пропавшего», — добавили в пресс-службе.

По информации «Комсомольской правды», 33-летний бизнесмен Станислав Ильин пропал ночью 17 ноября 2025 года. Утверждалось, что после исчезновения мужчины была обнаружена записка, где он просил не переживать за него и обещал вернуться к новогодним праздникам, однако больше на связь не выходил.