ANSA: наехавший на толпу в Италии находится на психиатрическом учёте

Напомним, 16 мая в Модене автомобиль въехал в прохожих, в результате чего пострадали не менее 10 человек. После случившегося водитель пешком скрылся с места инцидента. При этом, по предварительным данным, его хотели остановить, но он ранил ножом человека, преградившего путь.