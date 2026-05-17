ANSA: наехавший на толпу в Италии находится на психиатрическом учёте

Мужчина, который на автомобиле наехал на толпу в итальянском городе Модена, с 2022 года находится на психиатрическом учёте из-за симптомов шизофрении, сообщило агентство ANSA.
Префект населённого пункта Фабриция Триоло рассказала, что фигурант расследования, несмотря на проблемы с психикой, не проходил никакого лечения. Мужчина также был безработным.
Напомним, 16 мая в Модене автомобиль въехал в прохожих, в результате чего пострадали не менее 10 человек. После случившегося водитель пешком скрылся с места инцидента. При этом, по предварительным данным, его хотели остановить, но он ранил ножом человека, преградившего путь.
Вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры страны Маттео Сальвини проинформировал, что наезд на людей совершил Салим эль-Кудри. Чиновник уточнил, мужчина родился в Италии в семье выходцев из Марокко. Согласно показаниям свидетелей, водитель машины кричал, что подвергался унижению и преследованиям.