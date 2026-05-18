Неизвестный открыл стрельбу в Исламском центре в Сан-Диего

Ранее в Киеве мужчина устроил стрельбу в жилом доме и забаррикадировался в квартире. Инцидент произошёл в Деснянском районе украинской столицы. По предварительным данным, конфликт произошёл между мужчиной и его знакомыми. Во время ссоры он произвёл два выстрела, после чего отказался выходить из квартиры. Украинская полиция подтвердила факт происшествия и оцепила территорию вокруг дома. На место прибыли сотрудники спецподразделений. Позднее вооружённого мужчину задержали. Информации о пострадавших не поступало.