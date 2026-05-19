Истребитель ВВС Румынии в составе миссии НАТО сбил залетевший в Эстонию БПЛА

ВИЛЬНЮС, 19 мая. /ТАСС/. Беспилотник, вошедший в воздушное пространство Эстонии, предположительно, с территории Украины, был сбит истребителем ВВС Румынии в составе миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии (Baltic Air Policing). Об этом заявил глава эстонского Минобороны Ханно Певкур.

Источник: AP 2024

«Наши радары и системы ВВС выявили потенциальную угрозу еще до появления беспилотника [в небе над] Эстонией. В воздухе также находились истребители балтийских сил воздушной обороны, и в данном случае румынские F-16 сбили этот дрон между озером Выртсъярв и [городом] Пылтсамаа. Дрон упал в довольно болотистой местности, и в настоящее время мы продолжаем поиски [его обломков]», — приводит его слова портал национального гостелерадио ERR.

По данным Певкура, Эстония «получила предварительную информацию от латвийских коллег» и эстонский радар также затем обнаружил беспилотник, «движущийся в сторону южной [части] Эстонии». «Мы приняли необходимые меры, и истребитель балтийского воздушного патруля сбил дрон», — отметил он. F-16, пишет ERR, вылетел с авиабазы близ города Шяуляй в Литве.

Ранее Певкур сообщил порталу Delfi, что в небе над Эстонией сбили беспилотник, который, вероятно, был запущен с территории Украины. Воздушная тревога объявлялась в нескольких уездах в южной, восточной и юго-восточной частях балтийской республики.

