Ребенок погиб в свой восьмой день рождения, вдохнув содержимое шара

Cупруги Джейми и Карли Данбар рассказали трагическую историю В эфире программы «This Morning». Ко дню рождения их сына Джошуа они подарили ему гелиевый шар, однако праздник обернулся трагедией: мальчик погиб, вдохнув содержимое воздушного шара. Материал перевел aif.ru.
Чтобы отметить особенный день сына, родители купили ему фольгированный гелиевый шар в виде цифры 8. Когда семья вернулась домой, Джошуа унес подарок в свою комнату.
Через некоторое время Карли зашла проведать сына и немного поболтала с ним. Она запомнила, что Джошуа сидел на кровати, рядом лежал шар, и он спокойно смотрел телевизор.
«Я сказала ему, что скоро поднимется папа и мы вместе уберем все подарки. А потом его отец появился буквально через пару минут», — продолжила Карли.
«А затем я вошел и увидел его. Сначала я заметил, что шар наполовину сдулся. Мне потребовалась доля секунды, чтобы понять: Джошуа лежит, а шар на его голове. Пришлось поднять его с кровати и стянуть шар руками», — рассказал Джейми.
Карли вспоминает тот момент с огромной болью, называя свои ощущения «обнаженными», когда услышала панические крики мужа.
«Мне кажется, этот крик останется со мной навсегда. Я вбежала в спальню и увидела Джошуа — бездыханного. Я впала в панику, выскочила на улицу и стала кричать соседям, умоляя о помощи», — сказала она.
Когда к дому прибыла скорая, медики вошли и попытались реанимировать Джошуа. Мальчика доставили в больницу. Врачи и медсестры продолжили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти его не удалось.
Обстоятельства смерти Джошуа остаются загадкой для родителей. Пара поделилась своей теорией о том, что могло произойти. Карли объяснила, что они точно не знают, как шар оказался на голове сына, но, судя по тому, как он сидел в комнате — спокойный и тихий, а шар был рядом, пока он смотрел телевизор, — они пришли к выводу, что он, возможно, укусил его. Затем гелий заместил кислород, что привело к потере сознания, и тогда фольгированный шар смог накрыть его голову.
Теперь Карли и Джейми стремятся привлечь внимание к опасности гелиевых шаров. Их главная цель — полностью запретить продажу таких изделий.