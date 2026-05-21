Привязал собаку к машине: живодера наказали в Талдыкоргане

Мужчина привязал собаку к машине и тащил ее по дороге. Полицейские Жетiсу нашли живодера — его наказали, а собаку забрали, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Nur.kz

Свидетелями жуткой сцены стали жители Талдыкоргана — они сняли происходящее на видео и выложили в Сеть. На кадрах видно, как собаку волокут по дороге, привязав поводок к машине.

Стражи порядка сумели установить и разыскать водителя — хозяин собаки был оштрафован. Пса передали в ветеринарную службу.

«Сотрудниками полиции установлен и привлечен к ответственности местный житель за жестокое обращение с животным. Собака установлена и передана ветеринарной службе. Полиция напоминает: жестокое обращение с животными недопустимо и влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан», — сообщила официальный представитель ДП области Жетiсу Жанар Калыкова.