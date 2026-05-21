Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежскому журналисту условный срок заменили на реальный

Денис Ерошенко проведет в колонии 3,5 года.

21 мая в Воронежском областном суде рассмотрели апелляцию по уголовному делу 21-летнего учредителя и главного редактора портала «Наше:36» Дениса Ерошенко.

Суд первой инстанции в феврале этого года приговорил экс-сотрудника компании «Вкус Детства», через которую тот вывел 90 миллионов рублей, к пяти годам условно по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Но прокуратура не согласилась со столь мягким приговором и потребовала для Ерошенко пять лет лишения свободы. Судья назначил 3,5 года колонии общего режима.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.