Воронежскому журналисту условный срок заменили на реальный

Суд первой инстанции в феврале этого года приговорил экс-сотрудника компании «Вкус Детства», через которую тот вывел 90 миллионов рублей, к пяти годам условно по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Но прокуратура не согласилась со столь мягким приговором и потребовала для Ерошенко пять лет лишения свободы. Судья назначил 3,5 года колонии общего режима.