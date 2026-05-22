«Подавился попкорном»: смерть парня после похода в кино расследуют в Алматы

«17 мая парень пришел в кино вместе с бывшей одноклассницей. Перед сеансом он купил попкорн, после чего подавился. Как рассказывают родственники, сначала его вырвало в уборной. После этого парень сказал, что ему стало легче, и вместе со спутницей зашел в кинозал. Однако позже начал жаловаться на першение в горле и ухудшение самочувствия. Спустя некоторое время он сообщил, что у него “щемит сердце”, отдал верхнюю одежду знакомой и потерял сознание. Очевидцы пытались оказать ему помощь до приезда медиков, однако спасти его не удалось», — говорится в публикации.