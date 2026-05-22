Стадо лосей перекрыло трассу в Пермском крае

Стадо лосей перекрыло дорогу в Прикамье, сообщает телекомпания «Рифей».
Как пишет издание, молодые лоси вышли на трассу под Краснокамском, перегородив проезд автомобилистам. На представленной видеозаписи видно, как четверо лосей стоят по среди дороги и смотрят в камеру. Потом они неспешно уходят с трассы.
Как сообщает ресурс, позже пермяки заметили недалеко еще одно стадо сохатых. На следующем видео около 7 лосей идут по трассе, а затем сходят с нее на обочину.
Миграция лосей началась в мае и продлится до конца июня. Самое любимое время для прогулок у лосей — вечер и рассвет.