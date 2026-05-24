Автобус сгорел дотла: 15-летнюю девушку обвинили в поджоге

В канадском Виннипеге 15-летнюю школьницу обвинили в поджоге автобуса профессиональной бейсбольной команды Kane County Cougars. Во время пожара спортсмены находились в гостинице, сообщает ABC.
Возгорание произошло около 1:50 ночи рядом со стадионом, который является домашней ареной клуба Winnipeg Goldeyes. Когда пожарные прибыли на место, автобус уже был полностью охвачен огнем.
Команда Kane County Cougars приехала в Канаду из американского штата Иллинойс для участия в серии матчей Североамериканской лиги против Winnipeg Goldeyes.
По данным полиции, выйти на след подозреваемой удалось после изучения записей с камер наблюдения. В результате пожара автобус был полностью уничтожен. Вместе с транспортом сгорели вещи игроков и спортивная экипировка.
Подростку предъявили обвинения в поджоге, причинении имущественного ущерба и хранении зажигательных веществ. После процессуальных действий девочку отпустили под ответственность взрослого.
В полиции уточнили, что обвиняемая обязана соблюдать установленные судом условия и явиться на дальнейшие заседания.
Для продолжения выездной серии клубу Kane County Cougars предоставили другой автобус, на котором команда сможет отправиться на следующие матчи в Северной Дакоте.
Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства поджога и мотивы действий школьницы. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.
