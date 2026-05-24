В Старобельске создадут мемориал в память о жертвах удара ВСУ по колледжу

В память о жертвах атаки ВСУ по Старобельскому колледжу в городе создадут мемориал, сообщила ректор Луганского педуниверситета (ЛГПУ) Жанна Марфина.
«В Старобельске мы увековечим память наших ребят, сегодня такая задача стоит», — сказала она журналистам.
Марфина также сообщила, что в Луганске и Старобельске люди приносят цветы и игрушки к двум стихийным мемориалам в память о погибших при атаке ВСУ на колледж.
Напомним, 22 мая было атаковано здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа ЛГПУ. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что при ударе ВСУ пострадали 65 человек, 21 погиб. По его словам, из медицинского учреждения выписали первого пострадавшего. 24 и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.