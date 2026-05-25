В Севастополе мастер бытовой техники похитил у инвалида 120 тысяч рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители задержали мастера по ремонту бытовой техники. Мужчина во время выполнения работ похитил у маломобильного пенсионера 120 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Источник: РИА "Новости"

По информации правоохранителей, 67-летний местный житель с ограниченными возможностями здоровья в очередной раз пригласил к себе в квартиру знакомых мастеров по ремонту бытовой техники. Один из них, 24-летний молодой человек, заметив в прихожей кошелек пожилого клиента, похитил его. В портмоне находились банковская карта и 35 тысяч рублей наличными.

«Поскольку мастер ранее слышал в разговоре с пенсионером пин-код от карты и запомнил его, то сразу же отправился к ближайшему банкомату и снял с украденной карты еще 85 тысяч рублей. Все похищенные средства, 120 тысяч рублей, злоумышленник потратил на погашение долговых обязательств и личные нужды», — уточнили в пресс-службе.

После обнаружения пропажи, пенсионер обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жительница Севастополя может получить до пяти лет заключения за кражу денег и драгоценностей у своих подруг. Ее подозревают в двух эпизодах, причиненный ущерб — больше 300 тысяч рублей.

