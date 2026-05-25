В Севастополе мастер бытовой техники похитил у инвалида 120 тысяч рублей

По информации правоохранителей, 67-летний местный житель с ограниченными возможностями здоровья в очередной раз пригласил к себе в квартиру знакомых мастеров по ремонту бытовой техники. Один из них, 24-летний молодой человек, заметив в прихожей кошелек пожилого клиента, похитил его. В портмоне находились банковская карта и 35 тысяч рублей наличными.
«Поскольку мастер ранее слышал в разговоре с пенсионером пин-код от карты и запомнил его, то сразу же отправился к ближайшему банкомату и снял с украденной карты еще 85 тысяч рублей. Все похищенные средства, 120 тысяч рублей, злоумышленник потратил на погашение долговых обязательств и личные нужды», — уточнили в пресс-службе.
После обнаружения пропажи, пенсионер обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы.
