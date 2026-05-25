За три месяца в Крыму завели 32 уголовных дела на подростков

В Крыму завели 32 уголовных дела в отношении подростков за три месяца 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

За три месяца 2026 года в Крыму возбуждено 32 уголовных дела в отношении подростков. Об этом сообщил руководитель Главного следственного управления СК по РК и Севастополю Владимир Терентьев.

За прошлый год крымские следователи рассмотрели почти 300 сообщений о противоправных деяниях подростков. В итоге было возбуждено 165 уголовных дел.

«За три месяца этого года уже рассмотрено 70 сообщений, возбуждено 32 уголовных дела, идет значительное снижение», — цитирует Терентьева РИА Новости Крым.

Чаще всего подростков привлекают к уголовной ответственности за мошенничество в связи с использованием найденных банковских карт, а также за кражи и незаконный оборот наркотиков. Кроме того, взрослые передают подросткам управление автомобилем или мотоциклом, а те совершают на них ДТП. Зафиксированы случаи, когда несовершеннолетние становятся дропперами и курьерами мошенников.

СК