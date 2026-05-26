В Бразилии обнаружили тело 22-летнего блогера Ганли

Бразильский бодибилдер и контент-создатель Габриэль Ганли скончался в возрасте 22 лет. О его смерти стало известно после сообщения компании, производящей спортивное питание и сотрудничавшей со спортсменом, которая подтвердила трагическую новость. Об этом сообщает издание People, материал которого перевел aif.ru.
В опубликованном обращении представители бренда отметили, что Ганли был не только перспективным атлетом, но и человеком, вдохновлявшим окружающих своей энергией и отношением к жизни. Его запомнили как открытого и доброжелательного человека, активно поддерживавшего своих поклонников и оставлявшего яркое впечатление у всех, кто с ним общался.
Обстоятельства произошедшего остаются неясными. По имеющимся данным, тело молодого человека было обнаружено в его квартире в Сан-Паулу знакомым, при этом признаков насильственной смерти выявлено не было. Официальные причины случившегося на данный момент не установлены.
