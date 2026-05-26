Школьников жестоко избили в Атырауской области

По информации «Седьмого канала», инцидент произошел еще в апреле, и, как стало известно сейчас, всех участников драки установили. Выяснилось, что несколько подростков 13−14 лет избили двух сверстников. Более того, происходящее они снимали на видео.
На кадрах видно, как школьников сбивают с ног и уже лежащим на земле продолжают наносить зверские удары кулаками и ногами по телу и голове. Несовершеннолетних вместе с родителями доставили в подразделение полиции.
Со слов пресс-секретаря областного департамента полиции Мейирим Ердаулет, в настоящее время подростков поставили на профилактический учет, а собранные материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия соответствующих мер.
«Кроме того, родителей несовершеннолетних привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей», — отметила она.
