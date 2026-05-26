Школьников жестоко избили в Атырауской области

В Жылыойском районе Атырауской области зафиксирован факт избиения школьников, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации «Седьмого канала», инцидент произошел еще в апреле, и, как стало известно сейчас, всех участников драки установили. Выяснилось, что несколько подростков 13−14 лет избили двух сверстников. Более того, происходящее они снимали на видео.

На кадрах видно, как школьников сбивают с ног и уже лежащим на земле продолжают наносить зверские удары кулаками и ногами по телу и голове. Несовершеннолетних вместе с родителями доставили в подразделение полиции.

Со слов пресс-секретаря областного департамента полиции Мейирим Ердаулет, в настоящее время подростков поставили на профилактический учет, а собранные материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия соответствующих мер.

«Кроме того, родителей несовершеннолетних привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей», — отметила она.

Также в Атырау вынесли приговор местной жительнице, которая жестоко избила лопатой собаку.