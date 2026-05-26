Спасатели обследовали 10 квадратных километров тайги в поисках семьи Усольцевых

Спасатели обследовали 10 квадратных километров горно-таежной местности в ходе поисков семьи Усольцевых, пропавшей осенью 2025 года в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Об этом сообщили в краевом учреждении «Спасатель».
25 мая сотрудники Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов продолжили обследование территории, однако обнаружить пропавших пока не удалось.
По данным ведомства, поисковые работы проводились с использованием квадроциклов, а также пешим способом. Спасатели обследовали труднодоступные участки местности.
Отмечается, что проведение операции осложнилось ухудшением погодных условий. В районе поисков выпал снег. К работам привлечены пять спасателей и четыре единицы техники, передает ТАСС.
Усольцевы отправились в поход по тайге 28 сентября 2025 года, и с тех пор семью никто не видел. «Вечерняя Москва» рассказала, как продвигались поиски семьи Усольцевых и какие версии причин их исчезновения сейчас присутствуют.
Ранее специалисты в студии «Пусть говорят» на Первом канале сообщили, что тела семьи Усольцевых могут вовсе не найти. Существует большое количество версий, среди которых есть и криминальные, вплоть до полного избавления от тел.