Сын Усольцевой рассказал о последней встрече с семьей

«Я последний раз видел родителей в день, когда сделал предложение своей невесте за пару недель до их пропажи. Это было в банном комплексе на реке Мана. Осенний лес, солнце светит, ветер дует, листья падают. И в этот момент я почувствовал внутренне, что происходит что-то важное. Конечно, там был ответственный момент. Но что-то ощущалось еще. Потом мне долго, еще даже до пропажи, снились эти падающие листья и накрывала невероятная тоска», — объяснил молодой человек.