Врачи в Москве спасли женщину после ожога ядовитой кубомедузы

Столичные врачи спасли женщину после ожога ядовитой кубомедузы, сообщили в пресс-службе столичного Депздрава.
В Институт Склифосовского поступила женщина с множественными ожогами, полученными при контакте с кубомедузой во время отпуска за границей. Эти медузы обладают стрекательными щупальцами, способными жалить и выделять токсин. У пациентки появились отек и высыпания на коже. Однако благодаря своевременной первой помощи удалось избежать тяжелых последствий.
После возвращения из отпуска состояние женщины стало ухудшаться: появились зуд, боль и тошнота. Тогда она обратилась в Институт Склифосовского, и токсикологи оперативно начали комплексное лечение.
Была проведена инфузионная терапия с антигистаминными препаратами, применены средства для улучшения микроциркуляции крови, назначена антибактериальная терапия с учетом риска инфекционных осложнений, а также местная противоотечная терапия.
После лечения состояние пациентки удалось стабилизировать — симптомы исчезли, а женщина вернулась домой. В настоящее время она продолжает восстановление под контролем московских врачей.
В Депздраве отметили, что первая помощь после ожога медузы может отличаться в зависимости от вида, однако базовый план действий включает несколько шагов: обратиться за медицинской помощью; убрать остатки щупалец с кожи подручными средствами, не прикасаясь к ним руками; принять антигистаминный препарат и при необходимости — обезболивающий; охладить кожу — это облегчит боль. Ранее биолог Вениамин Голубитченко заявил, что португальский кораблик является одним из самых опасных видов медуз, он смертельно опасен. По словам эксперта, в основном опасные медузы обитают в тропиках, в том числе возле Таиланда, Индонезии, Индии и Шри-Ланки.