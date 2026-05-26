Врачи в Москве спасли женщину после ожога ядовитой кубомедузы

В Депздраве отметили, что первая помощь после ожога медузы может отличаться в зависимости от вида, однако базовый план действий включает несколько шагов: обратиться за медицинской помощью; убрать остатки щупалец с кожи подручными средствами, не прикасаясь к ним руками; принять антигистаминный препарат и при необходимости — обезболивающий; охладить кожу — это облегчит боль. Ранее биолог Вениамин Голубитченко заявил, что португальский кораблик является одним из самых опасных видов медуз, он смертельно опасен. По словам эксперта, в основном опасные медузы обитают в тропиках, в том числе возле Таиланда, Индонезии, Индии и Шри-Ланки.