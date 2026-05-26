За три дня в лесах Пермского края потушили три пожара

Пожары в лесных массивах потушили в нескольких районах Пермского края, сообщает Министерство природы.
В период с 22 по 25 мая на территории региона зафиксировали сразу три возгорания в лесах. Самый крупный произошёл в Закамском лесничестве 24 мая, площадь пожара составила 3 га.
Ещё одно возгорание случилось 22 мая в лесу Косинского округа. Огонь распространился на площади 0,25 га. Третий лесной пожар зафиксировали в Колвинском муниципальном округе. Его ликвидировали на площади 0,01 га.
Все возгорания потушили в течение первых суток. На местах работали 30 сотрудников пожарных служб и 23 спецтехники.
Напомним, в лесах Пермского края продолжает действовать режим высокой пожарной опасности. Это означает, что на природе нельзя разводить костры и выкидывать не затушенные окурки.
