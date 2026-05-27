В Приангарье по делу о ночных гонках осудили экс-сотрудников ГИБДД

Ранее по этому делу были осуждены организаторы нелегального заезда — две местные жительницы. Им назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы каждой. По иску потерпевших с осужденных взыскана компенсация морального вреда в размере 1,1 млн руб. Кроме того, осужден водитель, допустивший наезд на толпу зрителей. Ему назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. С него также взыскана компенсация морального вреда по иску матери погибшей девушки в размере 800 тыс. руб.