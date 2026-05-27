Красноярский провайдер «Орион телеком» вновь подвергся хакерской атаке

Четвертый день продолжается массированная DDoS-атака на сети провайдера.

Источник: Комсомольская правда

Красноярский провайдер «Орион телеком» вновь подвергся хакерской атаке. Об этом в социальных сетях сообщила пресс-служба компании.

Массированная DDoS-атака на сети продолжается четвертый день, пиковая мощность воздействия превышает 1 Тбит/с. Провайдер обратился с заявлениями в правоохранительные и регулирующие органы.

«Компания относится к объектам критической информационной инфраструктуры РФ, поэтому мы не всегда можем оперативно публично комментировать подобные инциденты», — добавила пресс-служба.

Технические специалисты компании совместно с федеральными коллегами продолжают противостоять кибератакам.

Напомним, что в июне 2025 года сибирский провайдер уже подвергался мощной DDoS-атаке. Тогда абоненты остались без интернета и цифрового телевидения.

Справка:

DDoS-атака — это одна из форм кибератак, при которой перегружают системы оператора огромным числом запросов, нарушая работу сервисов.