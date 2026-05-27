Стартовал суд по делу о стрельбе в Билимбае

— Как полагает следствие, 15 августа 2025 года вечером Кадцын, находясь рядом с жилыми домами в поселке Билимбай, поссорился со знакомым. Он нанес ему не менее пяти ударов кулаком по голове и туловищу. К тому же угрожал убийством, — сказано в сообщении. — Достал из автомобиля охотничье ружье и не меньше четырех раз выстрелил в сторону дороги, в основание жилого дома, а также вблизи оппонента. После этого обвиняемый ударил уральца прикладом в грудь.