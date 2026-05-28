Жительницу Минусинска будут судить за гибель 12-летнего сына-инвалида при пожаре

В Минусинске перед судом предстанет женщина, по вине которой при пожаре погиб ее 12-летний сын-инвалид. В прокуратуре Красноярского края напомнили, что трагедия произошла зимой 2026 года в частном доме на улице Пугачева.
По версии надзорного ведомства, мать погибшего ребенка вышла из здания на несколько минут, чтобы набрать угля (до этого она чистила печь и, по всей видимости, торопилась). В этот момент и началось возгорание. Когда женщина вернулась, она попыталась спасти мальчика, однако из-за сильного задымления не смогла его найти и потеряла сознание.
Горожанку из горящего дома вынесли прохожие, после чего ее госпитализировали.
Мать вину признала и в содеянном раскаялась. Ей грозит до двух лет лишения свободы.
Уголовное дело рассмотрит Минусинский городской суд.