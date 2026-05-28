Очевидцы сняли обстановку в Нижнем Новгороде, который утром атаковали БПЛА ВСУ

Обстановка в Нижнем Новгороде, который в четверг утром атаковали украинские беспилотники, попала на видео. Кадры очевидцев публикует Ni Mash.
Ранее губернатор Глеб Никитин сообщил, что утром произошла атака БПЛА ВСУ на регион, ПВО сбила несколько беспилотников.
Пострадавших в результате атаки нет. Однако в Нижнем Новгороде было повреждено здание областного суда.
На снятых очевидцами кадрах можно увидеть оцепленное здание. На месте ЧП работают правоохранители.
Как сообщалось ранее, запланированные на 28 мая судебные процессы были перенесены.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше