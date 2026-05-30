В Самаре возбудили дело о покушении на убийство участника СВО

САРАТОВ, 30 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство участника СВО, которого несколько человек избили и ограбили в Самаре, а потом он на несколько дней впал в кому, сообщают областной СУСК и СК РФ.

Источник: РИА Новости

«Следователем СК по информации из соцмедиа возбуждено уголовное дело о покушении на убийство участника СВО в Самарской области. В средствах массовой информации сообщалось, что 18 мая 2026 года в Самаре несколько человек избили и ограбили участника СВО. Мужчина был госпитализировал в медицинское учреждение, где ему проведена операция. В настоящее время он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении регионального управления в канале на платформе «Макс».

Следователи возбудили дело по части 3 стать 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

В свою очередь, в СК РФ добавили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу. В федеральном ведомстве добавили, что подвергшийся нападению участник СВО несколько дней находился в коме.

СК